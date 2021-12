Tatá Werneck e Thiaguinho - reprodução

Publicado 03/12/2021 17:54

Rio - Tatá Werneck, de 38 anos, fez uma revelação sobre Neymar, no 'Lady Night', da última quinta-feira. A apresentadora contou que o craque do PSG já pegou todas as suas amigas. O caso foi exposto após o jogador enviar um vídeo para Thiaguinho, que era o entrevistado da atração, e citar uma situação inusitada envolvendo os dois.

Sem papas na língua, Tatá brincou: "O Neymar pegou todas as minhas amigas e nunca chegou em mim", disse a humorista. "É mesmo?", perguntou Thiaguinho. "Não sei como é que é", rebateu Tatá. "Pode ser respeito", opinou o cantor.

No vídeo, Neymar relembrou sua participação no DVD de Thiaguinho. "Temos muitas histórias, mas a gente não pode contar todas elas, então eu vou contar e fazer você lembrar como que foi a minha participação no seu DVD, que você me pegou de surpresa, e me zoa até hoje por isso", afirmou o craque.

Thiaguinho se divertiu ao falar sobre a situação e disse que Neymar foi convidado de última hora para subir ao palco na hora da música 'Ousadia e Alegria', durante a gravação do DVD. No entanto, ele não estava arrumado para a ocasião. "Na gravação do álbum, quando chegou lá, não fui eu, tá?, pediram pra ele na hora da música 'Ousadia e Alegria' vir comigo pro palco, e ele não sabia, tadinho... Mas foi uma grande lição, porque ele tava com a roupinha, que Jesus amado... Eu todo produzido, tava bonito, o Ney tava de bermuda jeans, um 12 molas no pé, ele saiu da praia, boné, daquele jeito, e até hoje quando ele assiste essa música, ele fala, 'olhe aí'", confessou o cantor, aos risos.

'Imploro que vocês fiquem juntos'

Durante a entrevista de Thiaguinho no 'Lady Night', Tatá Werneck implorou para o cantor reatar seu casamento com Fernanda Souza. O relacionamento dos dois chegou ao fim em 2019, após quatro anos. "E aquela menina Fernandinha, hein?", perguntou a apresentadora, referindo-se à atriz. "Está maravilhosa. Bem pra caramba", respondeu o cantor, sem jeito.

Logo depois, a humorista fez um pedido para o cantor. "Eu imploro que vocês fiquem juntos, por favor", disparou. "Mas nós somos juntos", rebateu Thiaguinho. "Mas transando, por favor. Imploro que vocês sejam um só", insistiu ela.

O cantor, então, disse que "a vida não é só isso". Tatá voltou ao assunto. "Mas pra mim é. Eu sofri muito. Por favor, me diz que há chance". Para dar um basta na situação, Thiaguinho cantou um trecho da música "Esqueça", do cantor Roberto Carlos. "Não tem volta, a gente percebeu aqui, né?", brincou Tatá.