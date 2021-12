Iris Stefanelli - reprodução de vídeo

Publicado 03/12/2021 21:10

Rio - Iris Stefanelli relembrou sua briga com Flávia Noronha, ex-apresentadora do TV Fama, durante uma entrevista para o programa Intervenção, do Roger Turchetti, no Youtube. Na época, a loira também trabalhava na RedeTV e acusa a morena de ter 'causado sua saída do programa'.

"A única coisa que eu fiquei chateada com ela é que eu ia continuar no programa, eu ia fazer um link entrando no programa e ela, com medo da minha ameaça de voltar, correu e mandou me tirar do link. A vida simplesmente devolveu pra ela o que ela fez comigo", alfinetou a ex-BBB e No Limite, já que a jornalista foi demitida em junho deste ano.

Durante o bate-papo, Iris elogiou Flávia e soltou o verbo sobre a demissão dela. "Nunca desejei mal pra ela. Acho ela bonita, acho ela ótima apresentadora, ela fala muito bem. O marido dela é uma pessoa maravilhosa, mas eu tive essas particularidades com ela que foi uma coisa que me deixou muito chateada, em um momento muito ruim. E eu tenho certeza que ela passou por isso agora porque fizeram do mesmo jeito com ela. Do dia pra noite, tchau", disse.

A ex-BBB também contou que passou por vários perrengues enquanto trabalhava na RedeTV. "Eu já passei por belos perrengues e muitos deles escondidos da minha mãe, da minha família. Chegou uma época que meio que já tinha passado de trabalho, e virou meio que uma maldade. E aquilo me fez um certo mal. Eu nunca mais quero passar isso na minha vida".