Alec Baldwin reprodução de vídeo

Publicado 03/12/2021 19:02

Rio - Alec Baldwin se emocionou ao falar sobre a tragédia no set do filme 'Rust', que culminou na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchin em outubro, em entrevista exclusiva ao jornalista George Stephanopoulos, da ABC News, dos Estados Unidos, que foi ao ar na última quinta-feira. Durante o bate-papo, o ator disse que é inocente, deixou claro que não puxou o gatilho da arma e ainda revelou que se sentisse culpado pelo caso, teria se matado.

Baldwin relembrou o caso e afirmou que tudo aconteceu durante um ensaio entre ele e a diretora. Ele estava com a arma para entender como ela seria utilizada na cena. "Eu disse a Hutchins que iria engatilhar a arma. Eu a peguei e comecei a engatilhar. 'Eu não vou puxar o gatilho'. Ela disse para eu inclinar um pouco a arma, e eu apontei na direção de sua axila. Eu engatilhei a arma e perguntei: 'Você consegue ver isso?'. Quando eu soltei o cabo, a arma disparou", contou o ator.

Após o disparo, Baldwin revelou como foi a reação da equipe do filme. "Todo mundo estava horrorizado. Chocado. [O disparo] foi alto. Ninguém estava com os tampões de ouvido. A arma deveria estar vazia. Disseram-me que recebi uma arma vazia", destacou ele, que demorou a perceber que Halyna tinha se ferido. Segundo o ator, ele pensou na possibilidade quase uma hora depois. "Ninguém poderia entender. Ela teve um ataque cardíaco? A ideia de que alguém colocou uma bala de verdade na arma nem era realidade. E alguém colocou uma bala na arma. Uma bala que nem deveria estar no set".

Na entrevista, Alec também confessou que não checou a arma antes de usá-la durante o ensaio do filme. O ator explicou que sempre foi aconselhado a não mexer no equipamento, já que qualquer alteração acidental, poderia estragar a arma para a cena. No entanto, ele recordou que o assistente de direção David Halls disse que se tratava de uma arma "fria", sem balas, quando lhe entregou a pistola.

"Eu não puxei o gatilho. Eu nunca apontaria uma arma para alguém e puxaria o gatilho. Nunca. Esse foi o treinamento que tive. Você não aponta uma arma e puxa o gatilho. Desde o meu primeiro dia nesse negócio, a instrução foi para que nunca pegasse uma arma e ficasse atirando. Esse foi o treinamento que eu tive. Porque, mesmo que seja falsa, você danifica o pino de disparo da arma se fizer isso. Não faça isso", frisou.

Questionado se sentia culpado pela tragédia, o astro negou. "Não, não me sinto responsável. Sinto que alguém é responsável pelo que aconteceu e não posso dizer quem é, mas sei que não sou eu. Juro por Deus, se eu sentisse que era o responsável, eu poderia ter me matado. E eu não digo isso isso levianamente".

Relembre o caso