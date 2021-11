Figurinista de ’Rust’ se pronunciou sobre as condições de trabalho - Reprodução

Publicado 03/11/2021 17:01

Rio - Alec Baldwin compartilhou em suas redes sociais um longo relato da figurinista Terese Magpale Davis, que fazia parte dos funcionários que trabalhavam na produção do filme 'Rust'. No texto divulgado, Terese nega os boatos de que as condições de trabalho no set eram ruins. Os boatos vieram à tona após um disparo acidental feito por Alec Baldwin atingir e matar a cinegrafista Halyna Hutchins durante as gravações do longa.