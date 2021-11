Luan Santana e Izabela Cunha - reprodução do instagram

Luan Santana e Izabela Cunhareprodução do instagram

Publicado 03/11/2021 16:44 | Atualizado 03/11/2021 16:45

Rio - Luan Santana tem um novo amor! A eleita é a modelo Izabela Cunha. O cantor publicou uma série de cliques bem românticos com a amada no Instagram, nesta quarta-feira. "Encontrei a minha ilha", escreveu o sertanejo na legenda.

fotogaleria

Os fãs do cantor ficaram surpresos com a publicação. "Chocada", publicou um. "Por essa ninguém esperava", confessou outro. No entanto, os seguidores mandaram recados bem fofos para o novo casal. "Que sejam muito felizes", comentou um usuário do Instagram. "Que lindos", destacou outro. "Mulher de sorte", avaliou um terceiro.

Apesar de só assumirem o romance agora, os dois já haviam sido flagrados juntos em um shopping de São Paulo em fevereiro e, depois, em agosto. Vale lembrar que esse é o primeiro namoro público de Luan desde o fim do noivado com Jade Magalhães, em outubro do ano passado. Os dois ficaram juntos por 12 anos.