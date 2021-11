Grazi Massafera e o namorado Alexandre Machafer desembarcam no Galeão - Agnews

Publicado 03/11/2021 18:03

Rio - Grazi Massafera e Alexandre Machafer foram flagrados desembarcando no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, nesta quarta-feira. A atriz esbanjou estilo usando um conjuntinho nude e uma camisa rosa choque.

Os dois estavam no Ceará curtindo uns dias de descanso. O casal estava hospedado em um hotel de luxo da região, com diárias que vão até R$ 5 mil. Um fã-clube da atriz,o "Para sempre Massafera", chegou a divulgar uma foto deles juntinhos em uma rede.

Grazi Massafera estava solteira desde agosto deste ano, quando anunciou o fim de seu namoro de dois anos com o ator Caio Castro. Alexandre também terminou seu relacionamento com a diretora Louise Clós este ano.