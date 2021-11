Grazi Massafera e o novo namorado, Alexandre - Reprodução Internet

Grazi Massafera e o novo namorado, AlexandreReprodução Internet

Publicado 03/11/2021 08:19

Rio - Grazi Massafera surgiu coladinha com o novo namorado, o produtor de filmes Alexandre Machafer, em fotos divulgadas nas redes sociais por um fã-clube da atriz, o "Para sempre Massafera". O casal está curtindo uma viagem pelo Ceará.

fotogaleria

Na imagem, Grazi aparece deitada na rede junto com o novo namorado. Na internet, existe a especulação de que a atriz compartilhou a imagem apenas para os "melhores amigos" do Instagram. Grazi e Alexandre estão hospedados em um hotel de luxo da região, com diárias que vão até R$ 5 mil. O quarto em que o casal está tem direito a vista para o mar e piscina privativa.

Grazi Massafera estava solteira desde agosto deste ano, quando anunciou o fim de seu namoro de dois anos com o ator Caio Castro.