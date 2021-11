Nego do Borel faz show em boate lotada com Adriano Imperador na plateia - Reprodução/Instagram

Nego do Borel faz show em boate lotada com Adriano Imperador na plateiaReprodução/Instagram

Publicado 02/11/2021 21:13 | Atualizado 02/11/2021 21:18

Rio - Nego do Borel comemorou o retorno aos palcos com um show lotado em uma boate da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira. Na apresentação, que desrespeitou o decreto de 50% de lotação das casas de show da cidade, o funkeiro chegou a dançar com uma presente ilustre: o ex-jogador de futebol Adriano Imperador.

fotogaleria

"Depois de quase dois anos parado, depois de ser cancelado dez vezes, estou de volta aos palcos fazendo o que sei de melhor e, ainda, com casa lotada", escreveu o funkerio ao compartilhar momentos do show no qual cantou músicas próprias e releituras.

"Eu achei que não fosse dar ninguém no meu show de ontem, mas papai do céu, cada dia que passa, tem me abençoado mais, casa lotada em uma das boates hoje mais 'top' do RJ, obrigado, meus amores", completou o artista.