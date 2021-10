Flexibilização do uso de máscaras no Rio ainda gera polêmica entre os moradores da cidade. Prefeitura tornou uso facultativo em decreto nesta quarta-feira (27) - Marcos Porto/Agêcia O Dia

Publicado 27/10/2021 09:14 | Atualizado 27/10/2021 09:24

Rio - Em um só decreto, a Prefeitura do Rio divulgou nesta quarta-feira (27) dois importantes passos para a flexibilização total dos protocolos contra a covid-19 em vigor: o primeiro é o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos , que passará a valer assim que o governador Cláudio Castro sancionar o projeto de lei aprovado terça-feira, na Alerj. O outro, é uma nova taxa de vacinação da população para poder liberar o uso também em locais fechados.

A Prefeitura publicou o decreto após a cidade alcançar 65% de cobertura vacinal da população - com duas doses, ou dose única. O uso de máscara foi flexibilizado em locais abertos como ruas, parques, praças e calçadões. Seguirá obrigatório o uso em locais fechados e transportes públicos.

O segundo passo será quando a cidade atingir os 75% de cobertura vacinal. A partir deste momento, a obrigatoriedade das máscaras ficará restrita apenas para transportes públicos e áreas hospitalares sensíveis. Locais como shoppings, supermercados, cinemas e teatros estarão liberados. Essa segunda fase de flexibilização não tem data para acontecer, e depende do avanço da vacinação.

Até o momento, o uso de máscaras segue obrigatório na cidade, em ambientes abertos ou fechados. O decreto municipal só terá efeito legal quando o governo estadual autorizar a flexibilização para os municípios. Na terça-feira, a Alerj aprovou o projeto de lei que libera as prefeituras a adotarem suas próprias medidas . A lei precisa de sanção do governador Cláudio Castro, o que deve ocorrer entre esta quarta e quinta-feira (28).

"Por enquanto as máscaras ainda estão mantidas por manutenção da lei. Em relação ao município, a gente já sabia. Tínhamos esse planejamento há mais de dois meses, de que quando alcançássemos 65% de cobertura vacinal, manteríamos apenas em locais fechados. O cenário epidemiológico é muito favorável, vem diminuindo abruptamente, e isso dá segurança para a prefeitura", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, em entrevista ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.



Boates e salões de dança liberados, com 50% da capacidade

A publicação do Diário Oficial também oficializou a liberação do funcionamento de boates, danceterias, pistas de danças e salões de dança, que estavam com as atividades suspensas. Esses locais poderão funcionar com até 50% da capacidade.

Festas que necessitem de autorização, em áreas públicas e particulares, também poderão acontecer com 50% da capacidade. Eventos em locais abertos com lotação máxima de 1 mil pessoas não precisam mais de autorização prévia da Secretaria Municipal de Saúde, mas devem manter obrigatório o uso de máscaras.

Estádios seguem com esquema atual

Competições esportivas no geral seguem com o esquema atual: para entrar nos estádios, é preciso apresentar o esquema vacinação completo, ou teste negativo de antígeno ou PCR, realizado nas últimas 48h.