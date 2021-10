PM chegou ao local onde vendedor foi levado por bandidos que se passaram por policiais civis - Reprodução

PM chegou ao local onde vendedor foi levado por bandidos que se passaram por policiais civis Reprodução

Publicado 27/10/2021 20:24 | Atualizado 27/10/2021 21:10

Wilkinson Junior vendia carros blindados Divulgação

Rio - Raptado no último sábado, em plena luz do dia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o vendedor Wilkinson Bruno Santos Júnior, de 42 anos, estava em um carro blindado, quando foi abordado pelos criminosos. De acordo com a 52ª DP (Nova Iguaçu), a vítima foi cercada por homens que se passavam por policiais civis e abriram a porta do seu carro ao intercepta-lo.Júnior segue desaparecido e até o momento não houve nenhum pedido de resgate, segundo a polícia. A distrital já descobriu que ele trabalhava vendendo carros blindados, alguns deles vindos de São Paulo.Imagens feitas por testemunhas, que estão sendo analisadas pela distrital, mostram cerca de 10 suspeitos armados de fuzis e vestindo blusas semelhantes a da Polícia Civil, mas que não continham o brasão da corporação.Câmeras de segurança também flagraram o momento em que o carro branco, onde estavam alguns dos bandidos, fecham a Pajero preta de Júnior. A polícia acredita que eles se aproveitaram do trânsito para descer do veículo em que estavam para abrir a porta da vítima e que Júnior não acelerou por achar que seriam policiais.Na filmagem, é possível observar uma viatura da PM com dois agentes passando no local no momento da abordagem e um dos criminosos falando com os militares. De acordo com a apuração da 52ª DP, o homem teria afirmado que o grupo era de policiais civis e estavam em diligência, solicitando que o carro oficial seguisse em frente.