Em 2017, o criminoso e outros três comparsas roubaram uma agência bancária - Reprodução

Em 2017, o criminoso e outros três comparsas roubaram uma agência bancáriaReprodução

Publicado 27/10/2021 21:06 | Atualizado 27/10/2021 21:09

Rio - Um criminoso foragido da Justiça do Rio Grande do Sul foi preso nesta quarta-feira (27) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, no município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Dionatan Neves Martim era procurado desde 2017 e contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, expedido pela Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

A prisão foi realizada por agentes da 41ª DP (Tanque), na Estrada Velha de Maricá, no bairro Maria Paula, que chegaram até Dionatan após dados obtidos pelo núcleo de inteligência. De acordo com a Polícia Civil, em 2017, o criminoso e outros três comparsas roubaram uma agência bancária na cidade de Gramado, usando fuzis. Ele era integrante de uma organização criminosa de tráfico de drogas, tendo uma anotação pelo crime.

Ainda de acordo com a Polícia, após ser reconhecido como um dos autores do roubo, Dionatan fugiu para Maricá. Segundo a Vara Criminal de Novo Hamburgo, ele é classificado como um criminoso de altíssima periculosidade estando envolvido em diversas investigações. O caso foi registrado na 41ª DP.