Henry Borel e o pai, o engenheiro Leniel - reprodução

Publicado 27/10/2021 20:06 | Atualizado 27/10/2021 20:21

Rio - O pai do menino Henry Borel, de 4 anos, Leniel Borel usou suas redes sociais, no início da noite desta quarta-feira, para relatar "aflição" com a mudança nas versões das testemunhas e acusados na morte de seu filho. A queixa do engenheiro surge após a defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, divulgar vídeo de câmera de segurança de elevador que mostra o menino sendo levado por ele e Monique Medeiros para o hospital, no dia da morte. A defesa alega que Henry saiu vivo do apartamento.

"Venho através desta nota, compartilhar com vocês o que vem acontecendo com a imagem e memória do meu filhinho, além de também relatar o quão aflito estou pelas incoerências discorridas sobre o caso e mudanças e distorções dos depoimentos. A imagem do meu Henry vem sendo usada de forma extremamente desrespeitosa e isso atrapalha a luta que estamos traçando pelo meu filho. Peço que denunciem posts que abusem e usem da imagem e o nome do Henry para incitar violência, fake news ou conteúdos de cunho sensível", compartilhou o engenheiro.

O vereador Dr. Jairinho e Monique estão presos desde o dia 8 de abril. Eles são acusados pela morte do menino Henr, que ocorreu no dia 8 de março. Juntos, os dois respondem no tribunal do júri sobre o caso.

No registro compartilhado pela defesa do ex-vereador, Jairinho aparece assoprando a boca do menino, que fica durante toda a gravação imóvel e de olhos fechados, sem reações. O casal saiu de casa por volta das 4h, segundo às imagens. As imagens são usadas pelos advogados para justificar versão de que o menino estava vivo quando saiu do imóvel, na Barra da Tijuca.

Apesar disso, laudos da perícia, contrariam essa versão, ao indicar que Henry havia morrido pelo menos duas horas antes. A linha de defesa do casal Jairinho e Monique já foi contradita em outra versão. Quando o Henry morreu, a dupla alegava que tudo não passava de um acidente doméstico. Entretanto, perícia do Instituto Médico-Legal (IML) identificou 23 lesões no corpo do menino por agressão.

De acordo com Leniel, seu filho foi morto em uma atidude brutal. Para ele, a imagem do filho não deve ser usada como vem sendo para mudar versões. "As últimas notícias do andamento do caso são preocupantes! Estão sendo feitas diversas mudanças quanto aos depoimentos, atrapalhando ainda mais o julgamento. Não podemos deixar que a mentira vença, é a justiça pelo meu filhinho que está em jogo. Vamos subir as hashtags #Justiçaporhenryborel, compartilhar as notícias de fontes confiáveis sobre essas contradições vistas para deixar fresco na memória de todos que o que aconteceu com o meu filhinho foi uma covardia", finalizou Leniel.