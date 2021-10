Familiares criam vaquinha para ajudar a pagar tratamento de síndrome rara de menino - Foto: Reprodução

Familiares criam vaquinha para ajudar a pagar tratamento de síndrome rara de meninoFoto: Reprodução

Publicado 27/10/2021 19:22

Rio - A vaquinha criada por familiares do menino Kayo Danilo Paiva de Oliveira, 12 anos, já conseguiu arrecadar mais de R$ 12 mil para o tratamento dele. Apesar da quantia, o dinheiro está longe da meta de R$ 60 mil para que ele consiga ir até Sorocaba, no interior de São Paulo, para fazer um transplante de córnea. A cirurgia é um dos passos do tratamento de Kayo, que foi diagnosticado com a Síndrome de Stevens-Johnson, uma doença rara e perigosa que acomete as mucosas do corpo.

Mãe do menino, Iara Paiva explica que a síndrome surgiu há pouco mais de um ano, quando ele teve crises convulsivas. Na época, Kayo chegou a passar um mês internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. "Desde então, a vista dele foi completamente prejudicada. Ele, infelizmente, começou a perdeu a visão de outubro de 2020 e em fevereiro de 2021, ele ficou cego", afirmou a mãe.

Para ter acesos ao tratamento, a família precisa sair do Rio de Janeiro para esse hospital de referência em olhos, que fica no interior de São Paulo. "Segundo os médicos, a córnea dele está completamente destruída. Outras partes dos olhos também estão prejudicadas. Ele precisa de vários procedimentos antes de chegar ao transplante de córnea. Eles [os médicos] depositaram todas as fichas no Hospital de Sorocaba, referência em olhos e é para lá que a gente vai", disse.