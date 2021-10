Delegacia de Homicídios da Capital - Renan Schuindt / Agência O Dia

Rio - Dois homens foram encontrados mortos a tiros, nesta quarta-feira, em um carro em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, homens do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, acharam ambos no veículo, que tinha diversas marcas de tiros. Não há informações sobre as identidades das vítimas.

Nas redes sociais, correm informações de que os mortos fariam parte de uma milícia que atua na região. Ambos seriam soldados dos milicianos 'Vivi' e por 'Zé Carioca', que respondem ao comando de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho. Zinho assumiu o controle do grupo paramilitar após a morte de seu irmão Ecko, em uma ação da Polícia Civil na Favela Três Pontes, em Paciência, em junho. A instituição não confirmou a informação.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e fazem diligiências para tentar encontrar os autores do crime.