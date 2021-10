Carro foi atingido por mais de 100 tiros na chacina de Costa Barros - Arquivo O DIA

Carro foi atingido por mais de 100 tiros na chacina de Costa BarrosArquivo O DIA

Publicado 27/10/2021 21:09 | Atualizado 27/10/2021 21:16



Rio - A Justiça do Rio anulou, nesta quarta-feira, a decisão que absolveu Fabio Pizza Oliveira da Silva do assassinato de cinco jovens em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, em novembro de 2015 . Com a decisão unanime da 8ª Câmara Criminal do Rio, ele será novamente julgado pelo crime que ficou conhecido como a Chacina de Costa Barros.

Na decisão, os desembargadores também negaram o pedido por um novo julgamento para outros dois PMs condenados pela chacina. São eles: o soldado Antônio Carlos Gonçalves Filho e o sargento Márcio Darcy Alves dos Santos.



Em novembro de 2019, Antonio Carlos e Márcio Darcy foram condenados a 52 anos e seis meses de prisão pelas mortes dos cinco jovens. Já o PM Fábio Pizza, que também foi acusado de envolvimento no crime, foi inocentado, entretanto, na época o Ministério Público e os assistentes de acusação recorreram da decisão.

Naquele mesmo julgamento, o policial Thiago Resende Viana Barbosa abriu mão do advogado para ser assistido pela Defensoria Pública e seria julgado em outra data. Posteriormente, ele também foi condenado a 52 anos e seis meses de prisão e à perda do cargo público



A chacina de Costa Barros



O crime aconteceu em 28 de novembro de 2015. Os jovens Wilton Esteves Domingos Júnior, Roberto de Souza Penha, Carlos Eduardo da Silva de Sousa, Wesley Castro Rodrigues e Cleiton Correa de Souza, foram mortos dentro de um carro atingido por 111 tiros disparados por policiais militares.



Os cinco amigos voltavam de um passeio no Parque de Madureira, também na Zona Norte. O carro foi fuzilado quando passava pela Estrada João Paulo, em Costa Barros.



Os policiais chegaram a dizer que trocaram tiros com os jovens, mas a perícia descartou a versão dos agentes. Além disso, após as mortes, segundo a denúncia, os agentes tentaram alterar o local do crime colocando um revólver calibre 38 nas mãos de uma das vítimas e um simulacro de arma próximo à roda dianteira do veículo.