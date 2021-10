Pessoas circulando em meio à pandemia da covid-19 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/10/2021 19:37 | Atualizado 27/10/2021 21:47

Rio - O governador Cláudio Castro sancionou, na tarde desta quarta-feira, a lei que regula o uso de máscaras de proteção facial no Estado do Rio de Janeiro. A decisão será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (28), depois de ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em discussão única

Após a sanção, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicará, em DO extra também nesta quinta, uma recomendação aos municípios que deverão seguir os critérios de distanciamento social, ambiente aberto e fechado, percentual de vacinação da população, realização de eventos-teste, além de outros critérios científicos para a flexibilização do uso das máscaras.

"A flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos é motivo de celebração. Mais de um ano e meio após o decreto de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia, esta medida representa um importante salto para a vitória do estado e do povo fluminense sobre o vírus. Nosso compromisso com a agilidade na distribuição das vacinas aos municípios foi o caminho acertado para chegarmos ao atual cenário de baixo risco de contaminação em todas as regiões. Para que a luta contra a covid-19 seja vencida definitivamente, peço que todos continuem seguindo as orientações das autoridades sanitárias", afirma o governador Cláudio Castro.

"A promulgação da lei e a decisão do governador de sancioná-la foram acertos, considerando que, hoje, os órgãos técnicos tomam as decisões sobre a flexibilização do uso da máscara no Estado do Rio de Janeiro com as melhores evidências científicas disponíveis", diz o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Cariocas afirmam que seguirão utilizando máscaras, mesmo após decreto



O decreto da Prefeitura que flexibiliza o uso das máscaras em locais abertos não foi tão libertador para parte dos cariocas, que afirmam que continuarão usando a proteção enquanto permanecer o medo da covid-19. Especialistas afirmam que, independentemente da decisão municipal, uso das máscaras pode permanecer como 'um bom hábito' àqueles que não se sentirem à vontade.



Pessoas ainda lidam de maneiras distintas em relação à pandemia. Há o grupo dos que jamais utilizaram a máscara, mesmo sendo obrigatório. Outros dizem que seguirão usando, mesmo com a flexibilização. É o caso do servidor público Mário da Silveira, de 60 anos. "Nós ainda estamos na pandemia. Para mim, não acabou. Eu pretendo continuar usando porque é preciso manter a segurança e a saúde. O vírus está por aí", afirma.



A flexibilização na capital ocorre em duas etapas. A atual ainda obriga o uso de máscaras em locais fechados e transportes públicos. A segunda, quando a vacinação alcançar 75% da população geral, liberará inclusive em locais fechados, permanecendo áreas hospitalares e transportes.



"Pego ônibus cheio para levar meu filho à escola, e todo mundo se aperta. A máscara me protege caso uma pessoa espirre, por exemplo", afirmou Celimeire Furtado, de 48 anos, atualmente desempregada.