Seap realiza formatura de 150 novos policiais penais no Rio - Divulgação

Seap realiza formatura de 150 novos policiais penais no RioDivulgação

Publicado 27/10/2021 16:40 | Atualizado 27/10/2021 16:52

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, nesta quarta-feira, a formatura de 150 novos policiais penais, no Teatro Odylo Costa Filho, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, Zona Norte. Os novos servidores, que tiveram as aulas iniciadas em Julho, integram a turma do primeiro curso para o cargo de policial penal do Estado do Rio.



O secretário de estado de Administração Penitenciária, Fernando Veloso, exaltou o merecimento de todos os formandos. "Hoje, vivemos um momento histórico para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, com a formação da primeira turma de policiais penais. Esse é um momento de extremo orgulho para nós, que estamos recebendo os 150 novos policiais penais. Com o curso de maior duração na história da Seap, essa turma de policiais penais entra muito mais preparada no sistema", afirmou.



Presente na mesa solene, o servidor Cosme José Martins, conhecido como Mazinho, com 86 anos de idade e 68 anos de serviços prestados à Seap, finalizou a fala do secretário. Como forma de homenagem, ele foi convidado para ir ao púlpito, onde falou, emocionado, aos formandos e familiares. "Salve a Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro", disse.



A turma de novos policiais penais foi a primeira a passar pelo curso de armamento e manuseio durante a formação. Os alunos participaram de atividades físicas e aulas teóricas no Centro de Instrução Especializada (Ciesp), no Complexo de Gericinó, em Bangu; na Escola de Gestão Penitenciária (EGP), no Centro; e no Museu Penitenciário. Além de receberem instruções no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), da Polícia Militar, e aula de encerramento na Cidade da Polícia, da Polícia Civil.



Após aulas, palestras, estudos de casos, visitas guiadas às unidades prisionais e instruções, os alunos foram submetidos à avaliação final. Com isso, alcançaram o total de 571h de treinamento, a maior carga horária até hoje computada no curso de formação da Seap.



O curso de formação profissional para o cargo de policial penal foi criado de acordo com os editais dos certames de 2006 e 2012 e com as normas do regimento interno da Escola de Gestão Penitenciária, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Também participaram da mesa solene o secretário do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Rio de Janeiro, Marcelo Bertolucci; o subsecretário Geral da Seap, Gilberto Mainoth; o subsecretário de Gestão Estratégica, Júlio Cesar Freitas e a diretora da Escola de Gestão Penitenciária, Gleice Renata Martins.