Nas imagens, é possível ver que dois homens apontam as armas na direção do carro - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/10/2021 15:33 | Atualizado 27/10/2021 15:48

Rio - Um automóvel Porsche avaliado em R$ 1 milhão foi roubado por criminosos no último domingo (24), no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um vídeo de câmeras de segurança da região que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que os criminosos abordaram o veículo e levaram o motorista com eles.



Nas imagens, é possível ver que dois homens apontam as armas na direção do carro, no momento em que ele reduz a velocidade em uma esquina. Em seguida, uma mulher sai do lado do carona e um dos bandidos retira o condutor do volante, o coloca no banco de trás do automóvel e foge do local. Confira o vídeo:

Bondi de 157 leva carro da marca Porsche na tarde de hoje no centro de Nova Iguaçu pic.twitter.com/3xUbW17DgU — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) October 26, 2021

O motorista do Porsche era um eletricista que realizava um reparo para o dono do veículo, um empresário da cidade. Ele afirmou que estava testando o automóvel antes de devolver ao proprietário, acompanhado de uma mulher. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (27) pelo Bom Dia Rio da TV Globo.



O eletricista relatou ainda que tentou explicar para os criminosos que não tinha dinheiro e que não era o dono do Porsche. Após conseguir convencer os assaltantes, ele foi deixado na cidade de Mesquita, também na Baixada Fluminense. O carro foi encontrado depois, na Via Light, com os pertences do motorista.

Em nota, a Polícia Militar informou que não houve acionamento. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.