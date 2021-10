Veículo foi apreendido no bairro Cabuçu, na Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 27/10/2021 16:29 | Atualizado 27/10/2021 16:33

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) apreenderam, nesta quarta-feira, um carro blindado que seria usado pela escolta pessoal armada do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No veículo, foram encontrados carregadores de fuzil, munições de calibre 762 e fardamento camuflado.



Segundo a Polícia Civil, os agentes chegaram até o automóvel após cruzamento de dados de inteligência junto à Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). A polícia investiga a utilização do veículo em ações criminosas da quadrilha naquela cidade, especialmente nas regiões de Cabuçu, Centro e Dom Bosco.

Atualmente, o bando liderado pelo miliciano está em guerra com o grupo de Antônio Silva Braga, o Zinho, irmão de Wellington da Silva Braga, o Ecko, que morreu após confronto com policiais civis em junho deste ano.

Guerra entre milicianos leva pânico a moradores da Baixada

Desde a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, esperava-se que o miliciano Tandera assumisse o poder na Zona Oeste do Rio. No entanto, quem assumiu o poder foi o irmão de Ecko, o Zinho. Com isso, o território passou a ficar dividido assim: o Bonde do Ecko continuou atuando em bairros da Zona Oeste, arrecadando cerca de R$ 10 milhões em extorsões e práticas de cobranças ilegais; Já Tandera ficou com a Região Metropolitana, bairros de Nova Iguaçu, Seropédica e Itaguaí.

Na ocasião, pelo menos sete vans que faziam transporte alternativo de passageiros foram incendiadas em Campo Grande, Santa Cruz e Paciência, bairros da Zona Oeste. A Polícia Militar confirmou duas mortes decorrentes do confronto.

Além dos ataques às vans, a Zona Oeste registrou uma sequência de homicídios, todos suspeitos de envolvimento com a milícia.