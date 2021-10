Santa Tereza ganha programa Bairro Seguro evento contou com a presença do Governador do Rio Claudio Castro e parlamentares, neste sabado(16), na foto Governador Claudio Castro. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 27/10/2021 15:37

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), irá aprovar, nesta quarta-feira, a lei que flexibiliza o uso de máscaras de proteção em ambientes abertos. A decisão, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em discussão única, será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. Após a sanção, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) também publicará nesta quinta-feira uma recomendação para que os municípios sigam medidas de proteção, como distanciamento social, realização de eventos-teste, além do incentivo à vacinação e outros critérios para flexibilização.



"A flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos é motivo de celebração. Mais de um ano e meio após o decreto de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia, esta medida representa um importante salto para a vitória do estado e do povo fluminense sobre o vírus. Nosso compromisso com a agilidade na distribuição das vacinas aos municípios foi o caminho acertado para chegarmos ao atual cenário de baixo risco de contaminação em todas as regiões. Para que a luta contra a covid-19 seja vencida definitivamente, peço que todos continuem seguindo as orientações das autoridades sanitárias", afirmou o governador Cláudio Castro.

Especialistas avaliam

A médica psiquiatra Roberta França é a favor de que a população continue com os cuidados anteriores, associado a hábitos saudáveis de retomada gradual da vida, como encontros e passeios ao ar livre. "Estamos vencendo gradativamente, e não podemos esquecer que estamos quase há dois anos nesta angústia. Se ainda temos óbitos, temos vírus circulante e, portanto, temos de tomar cuidado. É bom encontrar as pessoas, trabalhar, circular pela cidade. Isso é fundamental para a saúde mental. Mas quando as pessoas dizem que vão continuar usando é porque efetivamente estão compreendendo que isso é importante", afirmou.

No município

Nesta quinta-feira, a Prefeitura do Rio publicou o decreto que libera o fim do uso de máscaras em ambientes abertos da cidade . Apesar da decisão do município, os cariocas devem permanecer utilizando o acessório até que o Governo do Estado publique a sanção em Diário Oficial. O decreto publicado nesta quarta explica que, quando for autorizado pelo estado, o fim do uso das máscaras será apenas para ambientes abertos, como ruas e parques.

As máscaras permanecem obrigatórias em ambientes fechados e nos transportes públicos. Quando a cidade do Rio alcançar a taxa de 75% da população com o esquema vacinal completo, a obrigatoriedade ficará mantida apenas para transportes públicos e áreas hospitalares sensíveis. Atualmente, a vacinação da capital fluminense está em 65%.