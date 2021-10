Vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Vacinação contra a covid-19Divulgação

Publicado 27/10/2021 14:29 | Atualizado 27/10/2021 14:36

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse, durante uma entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira, que avalia a aplicação de uma dose de reforço contra a covid-19 para pessoas com 50 anos a partir do ano que vem.

"É nosso planejamento fazer a dose de reforço para toda a população a partir do ano que vem. Então a gente deve começar a vacinar o reforço para o grupo de 50 anos a partir de janeiro e gradativamente para cada um desses grupos", ressaltou Soranz.

Além disso, o secretário enfatizou que a prioridade atual é vacinar os menores de idade. "Se houver a liberação da Anvisa, a prioridade é a vacinação das crianças".



Prefeitura do Rio flexibiliza máscaras; uso segue obrigatório na prática, pois depende de aval do estado

O decreto publicado nesta quarta explica que, quando for autorizado pelo estado, o fim do uso das máscaras será apenas para ambientes abertos, como ruas e parques. As máscaras permanecem obrigatórias em ambientes fechados e nos transportes públicos.

Quando a cidade do Rio alcançar a taxa de 75% da população com o esquema vacinal completo, a obrigatoriedade ficará mantida apenas para transportes públicos e áreas hospitalares sensíveis. Atualmente, a vacinação da capital fluminense está em 65%.