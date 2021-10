Justiça determinou a obrigatoriedade da máscara em Duque de Caxias, após decreto da prefeitura permitindo o fim do uso - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/10/2021 13:53 | Atualizado 27/10/2021 14:02

Em Niterói, na Região Metropolitana, a Secretária Municipal de Saúde ressaltou que as medidas sanitárias no município devem ser determinadas por sua gestão, que já vem implantando na cidade um projeto de flexibilização próprio. O plano de retomada ao 'Novo Normal' do município já suspendeu o uso de máscaras nas areias das praias desde o dia 1º de outubro e a fase 2, está prevista para 1º de novembro, desobriga o uso de máscara em qualquer atividade física ao ar livre.

Somente em janeiro do ano que vem, quando a cidade deve atingir 100% da dose de reforço entre idosos e pessoas imunocomprometidas, Niterói prevê liberar o uso de máscara em locais abertos, exceto para aqueles pertencentes a grupos de risco.

Já em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a prefeitura informou que a flexibilização das máscaras não será discutida na cidade e também não há previsão ou planos futuros para a liberação da utilização do acessório de segurança.

Em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, não há previsão para a flexibilização das máscaras. No entanto, de acordo com a prefeitura, o assunto será debatido na próxima reunião do Gabinete de Crise, prevista para 22 de novembro, ou antes dessa data, em caso de convocação extraordinária.

No caso de Petrópolis, na Região Serrana, o assunto não será discutido em sessão, neste primeiro momento. A prefeitura da cidade afirmou que está trabalhando para garantir que uma parcela ainda maior da população acima de 12 anos esteja vacinada para esta liberação, inclusive com a segunda dose, reduzindo os riscos de agravamento da covid-19. Petrópolis tem 91% do público vacinável com ao menos uma dose da vacina. Quase 65% completaram o ciclo de imunização com as duas doses ou a dose única.

"A equipe técnica da Secretaria de Saúde tem trabalhado continuamente, contribuindo para nossa tomada de decisões do governo municipal. Neste momento, ainda não faremos esta liberação. Vamos seguir trabalhando para ampliarmos ainda mais a cobertura vacinal", afirmou o prefeito da cidade, Hingo Hammes (DEM).

A flexibilização no estado

Na capital, a prefeitura do Rio se adiantou e já publicou nesta quarta-feira (27) um decreto que flexibiliza o uso das máscaras em locais abertos. Além disso, a cidade também liberou o funcionamento de boates, casas de show e pistas de dança com 50% da capacidade.

Apesar da determinação da prefeitura, o decreto só será válido legalmente se o governo do estado sancionar a lei aprovado pela Alerj. Caso o projeto seja vetado, a publicação feita pela capital permanece sem validade.



*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno