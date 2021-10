Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Publicado 27/10/2021 17:04

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 1.317.850 casos confirmados e 68.203 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.290 novos casos e 95 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,18%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.247.436 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 32,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 19,7%.

Reforço da vacinação

"É nosso planejamento fazer a dose de reforço para toda a população a partir do ano que vem. Então a gente deve começar a vacinar o reforço para o grupo de 50 anos a partir de janeiro e gradativamente para cada um desses grupos", ressaltou Soranz.