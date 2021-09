Nego do Borel não consegue limpar sua barra em ’A Fazenda 13’ - Reprodução/Record

Publicado 25/09/2021 18:03 | Atualizado 25/09/2021 18:53



Rio - Após ser acusado de abusar sexualmente de Dayane Mello, Nego do Borel é expulso de "A Fazenda 13". A Record TV tomou a decisão na tarde deste sábado após pressão popular nas redes sociais e, em especial, pressão dos cinco principais anunciantes, que não querem atrelar suas marcas às atitudes do cantor.

Em comunicado enviado à imprensa, a direção da Record TV confirmou que decidiu pela retirada do Nego do Boreal da competição após apuração criteriosa. "Uma equipe multidisciplinar que cuidou da análise de todo o material gravado, além de aguardar pelo despertar da Dayane e dos demais peões para juntar mais elementos, falas e depoimentos que pudessem amparar a decisão a ser tomada. Além do atendimento psicológico, Dayane passou por uma entrevista completando os elementos primordiais para uma tomada de decisão justa", diz a nota, que ainda revela que "todos os detalhes serão esclarecidos ao publico no programa deste sábado"

A assessoria de imprensa do cantor também se pronunciou. "A equipe jurídica do artista se encontra neste momento em contato com a equipe jurídica da emissora para apurar todas as informações e se pronunciará hoje ainda, quando tiver maiores detalhes. Deixamos claro que somos a favor de que a justiça seja feita e por pedimos para que evitem julgamentos sem provas ou baseados em pequenos recortes da internet", diz a nota.

Entenda o caso

Em vídeos que circulam pela internet desde a madrugada, é possível ver Nego do Borel e Dayane Mello na cama após a festa da noite desta sexta-feira no reality. A participante, que estava visivelmente embriagada, chegou a dizer não às investidas do cantor, que prosseguiu. Na manhã deste sábado, telespectadores do reality o acusaram de estupro nas redes sociais.



Em seguida, após a repercussão negativa nas redes, a emissora emitiu um comunicado para dizer que "diante dos acontecimentos desta ultima noite no reality 'A Fazenda', envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar" e que o resultado final da análise seria dito na edição desta noite do reality na TV.

No Twitter, o delegado Bruno Lima se manifestou e disse que deve abrir uma representação contra Nego do Borel no Ministério Público de São Paulo. "Assisti bastante as imagens e há fortes indícios de que aconteceu um estupro de vulnerável, na modalidade de embriaguez em que a vítima não consegue oferecer resistência contra os atos que está sofrendo. Espero que a emissora se manifeste e de qualquer forma estaremos fazendo uma representação no Ministério Público para que apure todo o ocorrido", disse Lima.