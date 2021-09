Nego do Borel - Reprodução

Publicado 25/09/2021 15:14 | Atualizado 25/09/2021 18:15

Rio - Os principais patrocinadores de "A Fazenda 13" decidiram conjuntamente exigir a expulsão de Nego do Borel do reality, afirma o colunista Ricardo Feltrin, do "UOL". Decisão acontece após o cantor ser acusado de abusar sexualmente de Dayane Mello, que estava embriagada após uma festa no reality da Record.

As marcas Ambev, Tik Tok, Seda, Banco Original e Aurora Alimentos acreditam que a permanência do participante mancha a imagem não só do programa, mas a deles também. Em comunicado, a emissora disse que "os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite".

Polícia e advogados de Dayane estão na porta da fazenda que abriga o reality no interior de São Paulo. Eles querem fazer coletas de provas materiais e exame de corpo de delito em Dayane, que deve ser convidada para falar com a Polícia nos próximos minutos.

Atitude do funkeiro, que já enfrenta processos com a Justiça fora do confinamento, está sendo associada à estupro por internautas, que também pedem a saída do cantor.

Em nota enviada ao DIA, a equipe do cantor disse que segue acompanhando toda apuração dos fatos e também se pronunciará depois da emissora. "Deixamos claro que somos a favor de que a justiça seja feita e por pedimos para que evitem julgamentos sem provas ou baseados em pequenos recortes da internet", disse a assessoria do funkeiro.