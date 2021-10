A família de Nego tinha registrado o desaparecimento do artista nesta segunda-feira (4). Na ocasião, a mãe de Nego, Roseli Viana Gomes, contou na 42ª DP (Recreio) que, no último domingo (3), tentou impedir que Nego saísse de casa. O cantor não obedeceu e, desde então, não tinha dado mais notícias. - Fabio Costa/Agência O Dia

A família de Nego tinha registrado o desaparecimento do artista nesta segunda-feira (4). Na ocasião, a mãe de Nego, Roseli Viana Gomes, contou na 42ª DP (Recreio) que, no último domingo (3), tentou impedir que Nego saísse de casa. O cantor não obedeceu e, desde então, não tinha dado mais notícias.Fabio Costa/Agência O Dia

Rio - O cantor Nego do Borel se apresentou na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, no início da tarde desta terça-feira, para prestar depoimento sobre o seu desaparecimento de quase 24h. Ele foi localizado por policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) nesta manhã, em um motel, em Vila Isabel , na companhia de duas mulheres, segundo a polícia. No entanto, em depoimento, o cantor negou que estava com acompanhantes no quarto e que se isolou pois queria ficar sozinho "para pensar no momento delicado que vive em sua vida pessoal e profissional". Ele contou ainda que não avisou para a mãe onde estava pois não sabia da repercussão que o seu isolamento teria.

O funkeiro contou que saiu de casa por volta das 11h da segunda-feira (4), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, e que iria pegar a estrada com o seu carro, uma Mercedes-Benz, com destino a São Paulo, onde encontraria alguns amigos. Por não estar bem emocionalmente, ele optou por mudar os planos e ir para o Motel Corinto, pois, segundo ele, o estabelecimento fica próximo do Morro do Borel, comunidade onde ele foi criado.

Aos policiais, Nego do Borel disse ter tomado quatro comprimidos de um remédio para dormir e não ligou mais o telefone. Às 21h do mesmo dia, ele acordou e se dirigiu ao Posto 2 da Barra da Tijuca, onde permaneceu até às 23h. O cantor retornou então para o motel, segundo ele sozinho, e voltou a dormir até o meio-dia, quando foi acordado pela gerência do local dizendo que policiais o aguardavam.



Em um vídeo publicado pela jornalista Fábia Oliveira, o funkeiro aparece escoltado por três policiais e fazendo um gesto obsceno para parte da imprensa que aguardava sua chegada no local

Nego do Borel faz gesto obsceno ao ver imprensa na delegacia pic.twitter.com/aN9khSPT9O — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) October 5, 2021

A mãe do cantor, Roseli Viana, registrou um boletim de ocorrência, na última segunda-feira (4) , na 42ª DP (Recreio), alegando que o seu filho estaria desaparecido e teria enviado mensagens se despedindo dos assessores e pessoas que trabalham com ele. Em depoimento, Roseli Viana contou que decidiu ir até a casa do funkeiro e, ao chegar lá, estranhou o comportamento do filho, que dizia frases sem nexo. Até que depois de alguns minutos, Nego pegou as chaves do carro e foi em direção a garagem sem camisa e descalço. Nego afirmou que a amava e precisava fazer uma coisa muito importante. Roseli ainda tentou segurá-lo, mas não adiantou.

Roseli Viana chega à Cidade da Polícia para depor em investigação sobre desaparecimento do filho Nego do Borel Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

No depoimento, Roseli acrescentou que tentou contato com Nego do Borel através do celular a tarde inteira e que achou uma mensagem do filho em um caderno: 'A Fazenda vai me pagar porque fez a minha mãe chorar'. Desesperada, antes de ir para a delegacia, ela ainda entrou em contato com a equipe do cantor que não sabia o paradeiro de Nego.



Nego do Borel foi expulso do reality da Record TV 'A Fazenda 13' por suspeita de estupro de vulnerável contra a colega Dayane Mello, que também participa do programa. Em vídeos captados no reality, Nego do Borel e Dayane Mello aparecem na cama após uma festa. A participante, que estava visivelmente embriagada, chegou a dizer não às investidas do cantor, que prosseguiu.

