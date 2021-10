7ºBPM (São Gonçalo) - Divulgação

Publicado 05/10/2021 19:56

Rio - Quatro suspeitos de tráfico foram presos e dois deles baleados, nesta terça-feira, em troca de tiros com policiais militares, no bairro do Joquei Clube, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com registro da corporação, os PMs realizavam patrulhamento na região, quando foram atacados pelos criminosos. Um deles foi baleado na perna e o outro no pé.

Os criminosos passavam pela Rua Francisco de Paula Lopes, em direção à RJ-106, no Joquei Clube, em São Gonçalo, quando os policiais tentaram abordagem. Ao perceberem a aproximação dos PMs do 7º BPM (São Gonçalo), eles teriam atirado. Após o confronto, os policiais conseguiram prender todos os envolvidos, dois deles estavam baleados.

Com o grupo, os policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) teriam encontrado uma arma, um simulacro e objetos roubados, além de farta quantidade de drogas.