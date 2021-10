Projeto XBOOM, ciclo formativo inicial em games para jovens a partir de 12 anos totalmente gratuito, entra em sua segunda fase - Divulgação

Publicado 05/10/2021 19:06



Rio - O Projeto XBOOM, uma ação que ensina jovens a partir de 12 anos a criar jogos básicos do zero, está com inscrições abertas para todo Brasil até dezembro deste ano. Esta é a segunda fase do projeto, que acontece inteiramente online, na qual os estudantes terão a oportunidade de acessar o conteúdo, que inclui aulas, masterclasses e atividades guiadas, todas relacionadas ao universo de criação de jogos. As inscrições devem ser feitas diretamente no site oficial do projeto e todos os alunos que concluírem esta etapa do ciclo serão certificados.

O XBOOM é um projeto que envolve ações educativas virtuais e presenciais voltadas para o desenvolvimento de jogos digitais e proporciona formação básica na criação de jogos eletrônicos. O ciclo, composto por três etapas, teve início em agosto deste ano, com aulas presenciais em laboratórios no município de Queimados, no Rio de Janeiro. A fase foi exclusiva para moradores da região e contou com mediadores que auxiliaram os estudantes.