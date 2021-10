Caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu) - Reprodução / Google Street View

Caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu) Reprodução / Google Street View

Publicado 05/10/2021 18:16 | Atualizado 05/10/2021 18:21

Rio - Quatro pessoas morreram, nesta segunda-feira, após troca de tiros com policiais militares no Morro do Sossego, em Senador Camará, na Zona Oeste. Um PM ficou ferido na ação, mas está fora de perigo. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas. Foram apreendidos dois fuzis, uma submetralhadora, uma pistola, uma granada e drogas.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 14º BPM (Bangu) estava fazendo um patrulhamento nas redondezas da comunidade quando interceptaram o carro que estava ocupado pelos suspeitos. Após a troca de tiros, os feridos foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Norte do Rio. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).