PM recupera quatro caminhões de carga roubadas na Baixada e Zona Norte - Divulgação/PRF

Publicado 05/10/2021 16:33

Rio - Policiais do 15° BPM (Duque de Caxias) recuperaram, nesta terça-feira, três caminhões de cargas roubados na região de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, durante um patrulhamento contra roubo de cargas e outros delitos. Uma delas, uma carga de notebooks avaliada em quase R$ 2 milhões, foi roubada na região do Barro Branco, em Imbariê. Além do caminhão, o carro da escolta também foi localizado. Os motoristas não ficaram feridos. A ocorrência foi registrada na 62°DP (Imbariê).



Em Jardim Gramacho, dois caminhões foram roubados na Rodovia Washington Luís, na altura da Reduc. De acordo com as informações, os motoristas dos caminhões foram abordados por criminosos em um veículo que, após renderem os motoristas, deslocaram-se até um campo de futebol desativado em Jardim Gramacho, onde descarregaram as cargas de pão e farinha. Com essas informações repassadas, o comando do 15° BPM mobilizou equipes que se encaminharam até o local e recuperaram os dois caminhões com suas respectivas cargas.