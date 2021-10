Cidade de Deus - Reprodução / TV Globo

Publicado 05/10/2021 16:13 | Atualizado 05/10/2021 16:28

Rio - Um intenso tiroteio estaria assusta moradores da Cidade de Deus, na Zona Oeste, desde o início da tarde desta terça-feira. De acordo com registro da plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), moradores da região relataram disparos por volta das 15h08, na localidade conhecida como Quinze.

Na redes sociais, moradores compartilham mensagens falando sobre o clima de insegurança na região por conta dos disparos.

Um comboio de carros da Polícia Civil foi filmado se dirigindo para a comunidade, no início da tarde. As viaturas seriam da Coordenadoria de Operações Especiais (Core) da Polícia Civil. A corporação foi procurada, mas ainda não confirmou se há operação no local. Acredita-se que a ação seja um desdobramento da morte do policial civil Guilherme da Silva Torres, de 47 anos, no interior da Cidade de Deus.