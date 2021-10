Anúncio foi feito pelo secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Vinícius Cordeiro - Foto: Arquivo Ciclovivo

Publicado 05/10/2021 15:42

Rio - O município do Rio vai ganhar seu primeiro hospital veterinário público em 2022. O anúncio foi feito nesta terça-feira (5) pelo secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Vinícius Cordeiro, durante uma audiência pública promovida pela Comissão Especial de Saúde Animal da Câmara do Rio. Também participaram da reunião a vereadora Mônica Benício e o vereador Luiz Ramos Filho.

De acordo com o presidente da Comissão, o vereador Dr. Marcos Paulo (Psol), a construção da unidade é um passo importante que a prefeitura dá para começar a saldar uma dívida histórica com a população carioca, que até hoje não conta com nenhum serviço veterinário gratuito e com atendimento 24 horas.

"Estivemos em São Paulo e trouxemos a experiência dos Hospitais Veterinários Públicos de lá, apresentamos o escopo para a prefeitura e essa é, sem dúvidas, uma das principais vitórias da causa animal. Precisamos que esta unidade ofereça diversas especialidades, entre elas Ortopedia, Oncologia, além de internações. O Rio não tem sequer um hospital veterinário em funcionamento, ao passo que São Paulo conta com três unidades", explicou o parlamentar.

Ainda de acordo com o presidente da Comissão, no Rio, as protetoras e abrigos desenvolvem um serviço que é constitucionalmente uma obrigação do poder público. Outro ponto abordado durante a audiência é uma reclamação permanente das protetoras: as castrações de cães e gatos. Segundo o secretário Vinícius Cordeiro, o planejamento estratégico da prefeitura prevê aumento de até 60% no número de castrações nos próximos três anos, o que deve acontecer de forma gradativa.

"Devemos ampliar o número de castrações em cerca de 20% por ano. Consta no planejamento da prefeitura a criação de outros dois postos de castração, um na região de Jacarepaguá e outro na área no entorno da Pavuna", esclareceu o secretário.

Sem ampla vacinação contra a raiva desde 2018, o Rio de Janeiro começou a campanha na semana passada e até agora 56 mil cães e gatos foram imunizados, de acordo com a coordenadora de Vigilância de Zoonoses, Kemle Rocha Miranda.

"Estamos trabalhando para manter os postos de vacinação em lugares de maior vulnerabilidade e onde há grande concentração de animais. Nossa meta é imunizar 600 mil animais", disse a coordenadora.

Outra cobrança feita pelo vereador foi a manutenção do Fundo de Saúde Animal. Na semana passada, em reunião na Câmara de Vereadores, o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, anunciou o interesse de extinguir os fundos municipais que não estivessem em atividade.

"O Fundo de Saúde Animal é importante porque pode ser revertido em castrações e em doação de rações para protetoras em situação de vulnerabilidade, por exemplo. Todas as multas aplicadas em quem maltrata animais devem ser direcionadas a este Fundo, que não pode acabar", defendeu o parlamentar.

Outras ações

No Diário Oficial desta segunda-feira (3), foi publicada a criação de um Banco de Rações, que obriga a prefeitura a distribuir o alimento a animais das ONGs e das protetoras cadastradas, além das famílias em vulnerabilidade social que possuam animais. A lei é de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo.

Também nesta segunda, por meio do decreto 49511, a prefeitura regulamentou a lei de autoria do parlamentar, sobre a necessidade de chipar e inscrever os animais que estão nas ruas e nas colônias com seu registro RGA, ação fundamental para dar início ao censo dos Animais e também para evitar o abandono.