Homem é preso por agredir a mulher após suposta traição Divulgação

Publicado 07/10/2021 19:50 | Atualizado 07/10/2021 19:51

Rio - Um homem foi preso em flagrante por agredir a própria esposa no Bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com relatos de testemunhas, o acusado, de 56 anos, teria dado socos e chutes na mulher após descobrir uma suposta traição da companheira. Ele foi preso por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) que fica na mesma rua onde ocorreu a violência.

De acordo com o registro da DEAM, policiais que chegavam na distrital ouviram gritos da vítima pedindo socorros, na mesma rua, e foram ao encontro da vítima para entender o que estava acontecendo. Ao chegar ao local, a vítima foi localizada com ferimentos na boca e no nariz, que teriam sido provocados por socos dados pelo companheiro.

Os policiais encontraram o marido em uma rua próximo ao local e ele acabou conduzido para a DEAM, onde foi feito o registro da prisão em flagrante.

Segundo relatos de testemunhas, o homem teria se revoltado após descobrir uma traição da mulher, que dizia ir para a academia, mas, na verdade, deixava o carro no local e ia se encontrar com um amante.