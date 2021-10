Foto de Vanessa Cabral de Oliveira, de 28 anos, baleada na manhã desta última terça-feira (5) - Divulgação

Publicado 07/10/2021 17:48

Rio - A família da jovem Vanessa Cabral de Oliveira, de 28 anos, baleada enquanto dormia dentro de casa na manhã desta última terça-feira (5) no Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade, só soube que ela tinha sigo atingida por dois disparos após 4h do ocorrido. Por ter transtorno mental, Vanessa não conseguiu pedir ajuda, já que tem dificuldade de se comunicar.

A jovem já passou por três cirurgias e está internada no CTI com quadro de saúde estável. De acordo com prima da jovem, Raissa Martins, a tia está a base de remédios e toda a família está angustiada com a situação.

"Está todo mundo apreensivo porque os médicos dizem que ela está estável, mas a gente só acredita quando vê. E não está podendo ter visitas. Nós [a família] estamos melhores do que na quarta-feira, mas ainda muito nervosos", explicou ela.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região prestavam apoio a agentes em serviço de manutenção para restabelecimento de energia elétrica, próximo à base AfroReggae, quando foram atacadas a tiros por criminosos.

A corporação informa ainda que houve confronto e que logo após os bandidos fugiram do local. Ainda não há informações de onde partiu o tiro que atingiu Vanessa. A ocorrência foi registrada na 22ªDP (Penha).