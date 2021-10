Doações de brinquedos acontecerão até o dia 12 de outubro - Segurança Presente / Divulgação

Publicado 07/10/2021 16:47

Rio - A campanha "Criança Presente" está arrecadando brinquedos em todas as bases da Operação Segurança Presente. Com mais de 30 postos de coleta espalhados em todo o estado, a iniciativa pretende tornar o Dia das Crianças ainda mais feliz para todas aquelas que serão presenteadas pela campanha.



A arrecadação dos brinquedos vai até o dia 12 de outubro, próxima terça-feira, e eles serão entregues para crianças de abrigos e instituições infantis em comemoração ao Dia das Crianças.

Segundo a coordenadora do Serviço Social do Segurança Presente, Gilvânia Coutinho, a participação de todos é fundamental: "É muito importante que uma Operação com tamanha visibilidade, como a Segurança Presente, tenha iniciativas como essa. A ideia da campanha é potencializar a alegria das crianças que se encontram em instituições de acolhimento infantil. Toda colaboração é bem-vinda".



Endereço das bases: https://segurancapresente.rj.gov.br/bases.html