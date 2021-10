Secretário municipal de Saúde de Itatiaia, Marcus Vinicius Rebello Gomes foi preso em abril deste ano - Reprodução / TV Globo

Publicado 07/10/2021 15:50

Rio - Nessa quarta-feira (6), a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal decidiu por unanimidade substituir a prisão preventiva do então secretário de saúde de Itatiaia, Marcos Vinícius Rebelo, por medidas cautelares, aplicadas por meio de monitoramento eletrônico e proibição de contato com testemunhas envolvidas no processo.

De acordo com o MPRJ, a Prefeitura de Itatiaia comprou sem licitação, em um contrato emergencial, EPI’s "em quantidades notoriamente desproporcionais à sua realidade", em valor total de R$ 3 milhões, da empresa Latex Hospitalar. Porém, mesmo com o pagamento de uma primeira nota fiscal no valor de R$ 1.458.995, atestada falsamente, os materiais como luvas, toucas e aventais não foram entregues à administração municipal.

O advogado de defesa, Patrick Berriel, explicou por que as medidas cautelares são suficientes para garantir o bom andamento do processo.

"Ele não é mais secretário de saúde. Não exerce mais qualquer função administrativa relacionada ao cargo. A liberdade dele não estabelece nenhum tipo de retrocesso ao processo. A defesa do então secretário sempre entendeu que a prisão era desnecessária, o que hoje foi confirmado pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Na próxima etapa do processo, vão ocorrer os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa, e os interrogatórios dos réus. Teremos, portanto, a oportunidade de demonstrar que os fatos não se deram conforme narrados na denúncia."

O processo tramita na 6ª Vara Federal Criminal, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.