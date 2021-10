"Branquinho" vinha sendo monitorado desde a prisão de Alex "Bracinho", também do Espírito Santo - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 07/10/2021 14:51

Rio - Um foragido da Justiça do Espírito foi preso nesta quinta-feira (7), na Zona Oeste do Rio. Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (SIA/CPP), junto com a Polinter, P2 do 14º BPM, chegaram a Nelson Leandro Vasconcelos de Castro, conhecido como "Branquinho", de 41 anos, por meio de dados de inteligência e informações do Disque Denúncia.



O criminoso estava foragido desde 2010 e está envolvido no tráfico de drogas e em diversos homicídios na cidade de Aracruz, no estado do Espírito Santo, onde a quadrilha local tem conexão com traficantes da Rocinha e da Penha. "Branquinho" foi preso quando dormia. Ele vinha sendo monitorado desde a prisão de Alex "Bracinho", também do Espírito Santo, no dia 24 de setembro, por policiais da UPP da Vila Cruzeiro, na Penha.



Contra Leandro havia um mandado de prisão por homicídio qualificado expedido pela 2° Vara Criminal de Aracruz. A ocorrência foi conduzida a Polinter, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis. O preso será conduzido a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Não houve confronto na ação. Com essa prisão, a SIA/CPP contabiliza 108 criminosos monitorados e presos, além de 31 armas apreendidas em 2021.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.