Número de pessoas circulando pelas ruas já é o mesmo de antes da pandemia desde julhoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/10/2021 13:56 | Atualizado 07/10/2021 14:17

Rio - A Fiocruz emitiu, nesta quinta-feira, um boletim em que comemora queda sucessiva no número de casos e óbitos, além de estagnação na ocupação de leitos de UTI Covid-19 em todos os estados do país. A situação, segundo especialistas ouvidos pela fundação, é um reflexo claro do avanço da campanha de imunização em todo país. Contudo, o documento ainda aponta para a necessidade de manter os cuidados como distanciamento, uso de máscara e o uso do álcool gel.

De acordo com o a Fundação, o país não vem conseguindo atingir bom índice de permanência domiciliar, que está perto de zero, desde meados de julho deste ano. Isso significa dizer que atualmente a circulação atual é a mesma observada antes da pandemia por coronavírus ser decretada.

"Em primeiro lugar, é importante compreender que essa forma de ausência de distanciamento físico reúne diversas formas de aglomeração, desde o transporte público até atividades de comércio e lazer. Em qualquer dessas situações, há uma exposição prolongada de pessoas em espaços confinados" e com apenas pouco mais de 40% da população com esquema vacina completo, pontuam os pesquisadores ouvidos pela Fiocruz.

No caso da cidade do Rio, segundo Painel Rio Covid-19, que traz os números da campanha de imunização na capital, mais de 73% da população carioca adulta está com o ciclo de vacinação contra o vírus completo. O número fica em 57,7% quando são consideradas todas as faixas etárias.

Apesar dos bons números como os vistos na cidade do Rio, os imunizantes não previnem completamente a infecção ou mesmo a transmissão do vírus. A recomendação é de que, enquanto o país caminha para um patamar ideal de cobertura vacinal, medidas de distanciamento físico, uso de máscaras e higienização das mãos - assim como a adoção do passaporte vacinal - sejam mantidas e que a realização de atividades que representem maior concentração e aglomeração de pessoas só sejam realizadas com comprovante de vacinação.

"Não é prudente e oportuno falar em prazos concretos e datados para o fim da pandemia, e sim em garantir que tomemos as medidas necessárias para que este dia possa se aproximar mais rápido", afirmam os cientistas do Observatório.