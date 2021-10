Escola Gonçalves Dias, em São Cristóvão - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 07/10/2021 20:55 | Atualizado 08/10/2021 08:05

Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) divulgou o cronograma de retorno às aulas no modelo 100% presenciais nas escolas municipais. A retomada das atividades nas 1.543 unidades de ensino, sem a necessidade de rodízio e distanciamento entre as carteiras, método adotado como forma de evitar a transmissão e contágio da covid-19, acontece no dia 18 de outubro, mas somente para alguns grupos de estudantes. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (7) pela Secretaria Municipal de Educação.



A volta às salas de aula no mesmo modelo adotado antes da pandemia ocorrerá em duas etapas. No dia de 18, voltam para as escolas municipais do Rio os alunos da pré-escola, do 1º, 2º, 5º e 9º anos, além dos estudantes do Programa Carioca 2, de aceleração do ensino, que contempla cerca de 4 mil crianças e adolescentes. Já no próximo dia 25, retornam às aulas totalmente presenciais o 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental, como também as crianças das creches, os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e das classes especiais.



O uso de máscara para os profissionais e para os alunos ainda permanecerá obrigatório. A SME informou que cada escola da rede recebeu cerca de R$50 mil para serem usados em pequenas reformas e compras, para o retorno dos alunos. A rede conta com 39 mil professores e 14 mil funcionários, como secretárias e merendeiras, que segundo o titular da Secretaria, Renan Ferreirinha, estão com esquema vacinal completo.



"Nós distribuímos máscaras para todos os nossos profissionais de educação, máscaras PFF2. Nós temos todos os nossos profissionais já imunizados, ou seja, com a segunda dose (...) Seguindo o protocolo sanitário, com uso de máscara, com a utilização de álcool em gel, tudo isso continuará sendo muito importante (...) Os nossos alunos têm dificuldades muito grandes hoje em ler, escrever, em outras disciplinas, isso devido ao impacto da pandemia", afirmou o secretário ao 'RJ2'.



Na última terça-feira (5), o Comitê Especial de Enfrentamento à covid-19 (CEEC) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio recomendou o retorno pleno das aulas presenciais em todas as unidades de ensino públicas ou particulares, nos diferentes níveis de educação. A decisão foi debatida em uma reunião e os especialistas levaram em consideração a melhora do cenário epidemiológico no município do Rio, com menor taxa de transmissão e hospitalizações pela doença, além do avanço da cobertura vacinal da população.