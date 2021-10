Polícia Militar realizou ação no Morro da Formiga, na Tijuca, nesta quinta-feira (7). Durante a manhã, um policial foi baleado na perna - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Polícia Militar realizou ação no Morro da Formiga, na Tijuca, nesta quinta-feira (7). Durante a manhã, um policial foi baleado na pernaMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 08/10/2021 06:18 | Atualizado 08/10/2021 06:22

Rio - O policial militar baleado na perna durante confronto com criminosos na quinta-feira (7), no Morro da Formiga, na Tijuca, segue internado no Hospital Federal do Andaraí. O quadro de saúde do militar é estável. Ainda na quinta, ele passou por uma microcirurgia na coxa, e ficará em observação até esta sexta-feira (8).

Segundo a PM, o tiroteio começou quando militares foram alvos de disparos durante policiamento de rotina , ainda pela manhã. Depois do confronto inicial, a equipes conseguiu localizar criminosos e prendê-los. No momento em que levavam os suspeitos para a delegacia, a base da UPP foi atacada e um policial militar foi ferido na coxa.

fotogaleria

Um dos homens presos foi identificado como Mustafar, ou Polpa. Considerado o segundo mais importante na liderança da Formiga, o traficante possuía 19 anotações criminais e seis mandados de prisão. Com os três presos foram encontrados duas pistolas, papelotes de cocaína e trouxinhas de maconha. Todo o material foi apreendido.