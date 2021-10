Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins - reprodução/google street view

Publicado 08/10/2021 07:22

Rio - Um incêndio atingiu o setor de lavanderia do Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira (8). Bombeiros do quartel do Méier foram acionados às 3h15 e controlaram o fogo, que não teve grandes proporções. Ninguém ficou ferido.

O fluxo de funcionários e pacientes é normal nesta sexta-feira (8), e nenhum setor teve a capacidade afetada por conta do incêndio. O Hospital Marcílio Dias pertence à Marinha do Brasil e conta 618 leitos, 11 centros cirúrgicos e 3.836 servidores.