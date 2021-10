Dia com tempo fechado e pouca chuva na Praia de Copacabana - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 08/10/2021 06:54 | Atualizado 08/10/2021 14:34

fotogaleria Rio - O feriadão no Rio não será de tempo firme e céu claro, como gostam os turistas e boa parte dos cariocas. O tempo instável seguirá pela cidade até terça-feira (12), com possibilidade de chuva fraca a moderada durante todos os dias.

Nesta sexta-feira (8), a previsão é de chuva fraca isolada a qualquer hora do dia, com ventos fracos a moderados. Os termômetros ficarão entre 15º C e 25º C. No fim da noite de quinta-feira houve registro de chuva fraca no Alto da Boa Vista, Santa Teresa e Laranjeiras.

Por conta do posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano, que deixa o tempo instável, o sábado e o domingo (9 e 10) também serão de chuva em pontos isolados, principalmente durante a tarde e a noite.

Na segunda e na terça (11 e 12), as chuvas podem vir acompanhadas de ocasionais rajadas fortes de vento (de 52 km/h a 76 km/h).