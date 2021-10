Estação de trem de Costa Barros - Reprodução/GoogleMaps

Publicado 08/10/2021 19:40

Rio - Um homem foi baleado, na tarde desta sexta-feira, próximo a estação de trem de Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Segundo informações preliminares, a vítima, que não teve a identidade revelada, teria tido um desentendimento com criminosos da região.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 9ºBPM (Rocha Miranda) foi acionada para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, onde um homem foi atendido, vítima de disparos de arma de fogo. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Ainda segundo a corporação, a ação não tem relação com a operação do Comando de Operações Especiais (COE) no Complexo do Chapadão.

Polícia faz operação no Chapadão

Posteriormente, policiais do Bope apreenderam as drogas, incluindo diversos tabletes de maconha, trouxinhas de cocaína, frascos de lança-perfume e material para embalo. Também foram apreendidos quatro carregadores de pistolas.