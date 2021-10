Veículo colidiu com dois ônibus - Redes Sociais

Veículo colidiu com dois ônibusRedes Sociais

Publicado 08/10/2021 17:33 | Atualizado 08/10/2021 21:03

Rio - Um homem, identificado como Eduardo Santos, de 32 anos, ficou ferido após bater com o carro em dois ônibus, na tarde desta sexta-feira, na Avenida Rio de Janeiro, próximo à Rodoviária Novo Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel de São Cristóvão foram acionadas para irem ao local às 16h31. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Eduardo realizou exames de raio-x e tomografias e está sendo atendido pela equipe de neurologia. Seu estado de saúde é considerado estável.

Em imagens que circularam nas redes socais, era possível ver o veículo completamente destruído prensado entre os dois coletivos.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que uma faixa da Av. Rodrigues Alves, próximo ao local do acidente, está ocupada no sentido Aterro do Flamengo, na Zona Sul.