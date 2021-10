Prefeitura do Rio libera evento-teste no Jockey Club Brasileiro - Reprodução redes sociais

Publicado 08/10/2021 17:53

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa), autorizou mais sete eventos-testes para o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Ao todo, já são 26 eventos previstos na cidade até novembro, entre eles estão um casamento, festas de aniversário e um festival de rock. Para ter acesso às festas, as pessoas terão que fazer teste de covid-19 e comprovar que estão vacinadas. Desde a compra do ingresso, o consumidor já fica ciente de que concordará com os termos e regras apresentados por se tratar de um evento-teste.

Neste sábado, acontecem quatro eventos-testes, são eles: festa no Parque dos Atletas, abertura de um festival de rock no Centro do Rio, jogo do Fluminense no Maracanã, festa no Jockey Club. No domingo acontece o segundo dia do festival e mais uma festa no Jockey Club.

Na segunda-feira, acontecem um casamento no Copacabana Palace, uma festa no Alto da Boa vista, mais um dia de festival do rock uma festa na Marina da Glória. No dia que é celebrado a padroeira do Brasil, a cidade não receberá nenhum evento.

Confira a lista completa dos eventos-testes autorizados até o momento:

- Três jogos de futebol do Flamengo (dias 15, 19 e 22/09)

- Dois do Vasco (19 e 27/09)

- Dois do Botafogo (26/09 e 01)

- Dois do Fluminense (06 e 09/10)

- Duas festas de aniversário e um casamento no Copacabana Palace (01, 02 e 11/10)

- Seis festas no Alto da Boa Vista (02, 11, 22, 23, 29 e 30/10)

- Uma festa no Parque dos Atletas (09/10)

- Um festival de rock no Centro (dias 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31/10)

- Duas festas na Marina da Glória (11 e 23/10)

- Uma festa no Itanhangá (08/10)

- Duas festas no Jockey Club (09 e 10/10)

- Um casamento no Jardim Botânico (05/11)

Mudança no protocolo para jogos de futebol

O Fluminense anunciou uma mudança importante no protocolo inicial: o teste negativo de covid-19 não será mais exigido para quem já tiver o esquema vacinal completo. Ou seja, para pessoas entre 15 e 59 anos com as duas doses da vacina (ou dose única) e maiores de 60 anos que já tomaram a dose de reforço. Todos devem estar imunizados há mais de 14 dias.

A mudança acontece após a Prefeitura do Rio publicar nesta sexta-feira no Diário Oficial as novas regras do protocolo para presença de público nos estádios na cidade . E será um alívio para os torcedores que se encaixam nesse grupo, pois sofreram muito com longas filas e demora na divulgação do resultado para fazer os testes para o duelo contra o Fortaleza.

Entretanto, a testagem continua obrigatória para quem ainda não completou o ciclo de vacinação, assim como para crianças ainda não vacinadas, que poderão ir desde que façam os testes. Para isso, será necessário apresentar um teste antígeno ou RT-PCR realizado a partir de 48 horas antes do início do evento, para poder retirar o ingresso.

"Deixamos muito claro que não se trata de uma festa clandestina e sem nenhum rigor de segurança como estamos vendo por aí. Aqui na Esbórnia é necessário seguir as regras para que todos possam se divertir com o máximo de segurança. Esse é um dos três eventos-teste em que uso de máscaras não será obrigatório, mas queremos que as pessoas fiquem à vontade e usem se acharem necessário. Mais do que produzir festas, criamos alegria. Situações únicas em que se está com quem mais gosta. Nada pode ser tão enriquecedor do que ter na memória momentos inesquecíveis com pessoas especiais", conta Paula Plass, sócia-fundadora e diretora financeira da agência Lorde. O Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, vai receber, neste sábado, um evento-teste que pode contar com a presença de até quatro mil pessoas . A festa particular foi autorizada pela Prefeitura do Rio, que permitirá que os participantes não usem máscara de proteção contra o novo coronavírus."Deixamos muito claro que não se trata de uma festa clandestina e sem nenhum rigor de segurança como estamos vendo por aí. Aqui na Esbórnia é necessário seguir as regras para que todos possam se divertir com o máximo de segurança. Esse é um dos três eventos-teste em que uso de máscaras não será obrigatório, mas queremos que as pessoas fiquem à vontade e usem se acharem necessário. Mais do que produzir festas, criamos alegria. Situações únicas em que se está com quem mais gosta. Nada pode ser tão enriquecedor do que ter na memória momentos inesquecíveis com pessoas especiais", conta Paula Plass, sócia-fundadora e diretora financeira da agência Lorde.