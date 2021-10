Parque dos Atletas recebe evento-teste com até quatro mil pessoas - Foto: Divulgação

Publicado 06/10/2021 21:27

Rio - O Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, vai receber, neste sábado, um evento-teste que pode contar com a presença de até quatro mil pessoas. A festa particular foi autorizada pela Prefeitura do Rio, que permitirá que os participantes não usem máscara de proteção contra o novo coronavírus.

Para ter acesso à festa, as pessoas terão que fazer teste de Covid e comprovar que estão vacinadas. Desde a compra do ingresso, o consumidor já fica ciente de que concordará com os termos e regras apresentados por se tratar de um evento-teste.

"Deixamos muito claro que não se trata de uma festa clandestina e sem nenhum rigor de segurança como estamos vendo por aí. Aqui na Esbórnia é necessário seguir as regras para que todos possam se divertir com o máximo de segurança. Esse é um dos três eventos-teste em que uso de máscaras não será obrigatório, mas queremos que as pessoas fiquem à vontade e usem se acharem necessário. Mais do que produzir festas, criamos alegria. Situações únicas em que se está com quem mais gosta. Nada pode ser tão enriquecedor do que ter na memória momentos inesquecíveis com pessoas especiais", conta Paula Plass, sócia-fundadora e diretora financeira da agência Lorde.

"Não é agora (a liberação), e é importante que essa comunicação fique bem clara. É quando a gente chegar em 65% da população total da cidade vacinada, e 80% da população adulta. Isso deve acontecer de 10 a 15 dias, e vamos acompanhar os indicadores", afirmou Soranz, em entrevista ao 'Bom Dia Rio' nesta quarta-feira (6).