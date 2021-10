Leniel Borel depondo nesta noite - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 06/10/2021 18:56 | Atualizado 06/10/2021 21:32

Rio - Durante seu depoimento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) na noite desta quarta-feira, o pai do menino Henry Borel, Leniel Borel, afirmou que antes da morte do filho, tentou reatar com Monique Medeiros, mãe da criança. "Tentei conversar com ela e disse: 'Monique, pensa na minha felicidade e na do Henry'. Mas ela disse: 'eu quero a minha felicidade'".

Além disso, ele afirmou que na semana em que separou de Monique, viu que ela tinha recebido uma ligação no celular escrito "amor".

"Ali na semana que nos separamos, eu vi que ela recebeu uma ligação escrito 'amor'. Isso foi estranho. Eu perguntei quem era, mas ela não falou. Isso adiantou o processo de ruptura. Cheguei a falar com ela para irmos para igreja para fazermos isso pelo Henry".

Em determinado momento, Leniel se emocionou ao falar dos últimos momentos com o filho. Monique também foi às lágrimas após ouvir o relato o ex-marido.

"Eu não dei o último dia para o meu filho. Teve um dia que ele não quis ir ver a mãe e disse: 'Papai eu não quero ir. Me dá mais um dia, papai. Eu quero ficar aqui'.

Leniel continua: "Ele se agarrou ao travesseiro dizendo que não queria ir: 'Não, papai. Não, papai. Eu não quero ir'. A Monique pediu ajuda porque o Henry não estava querendo mais ir embora da minha casa e que isso estava gerando dor de cabeça".

O pai da criança cita também uma situação de que Jairinho teria machucado Henry: "Uma vez eu peguei o Henry na casa dele [Jairinho] e ele falou assim: 'Papai, o tio me machucou. Ele me dá abraço forte'. Daí eu perguntei para ele se falou com a mãe e ele disse que ela falou que ele tinha sonhado. A Monique veio me atender e estava com roupa de banho naquele dia, parecia estar na piscina e eu pedi para falar com esse tal 'tio".

"Eu disse a ele: 'Meu filho não quer abraço seu". "Outra coisa que ele falou é que estava ficando sozinho com o Jairo e eu falei que não queria mais isso".

Por fim, o pai de Henry afirmou: "Espero que a verdade seja esclarecida e eles saiam daqui punidos de maneira proporcional à brutalidade que fizeram com meu filho".