Calendário de vacinaçãoFoto: Reprodução / Twitter

Publicado 06/10/2021 22:54

Rio - A Prefeitura do Rio antecipou, nesta quarta-feira, o reforço da vacinação de idosos. Nesta quinta, poderão ser vacinadas pessoas com 74 e 73 anos ou mais. Já na sexta, a imunização é voltada para idosos com 72 e 71 anos ou mais.

No sábado, poderão se vacinar pessoas com 71 anos ou mais das 8h às 12h nas unidades de saúde do Rio. Nestes dias, trabalhadores da saúde e profissionais com 60 anos ou mais também poderão se vacinar, além de pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais ou com 60 anos ou mais que tomaram segunda dose no Rio até o dia 31 de março. Todas as unidades de saúde continuam aplicando a segunda dose como previsto no calendário.

ANTECIPAMOS! Amanhã, pessoas com 74 anos ou mais devem se vacinar pela manhã e 73 anos ou mais à tarde. Na sexta, 72 anos ou mais de manhã e 71 anos ou mais à tarde e, no sábado, as unidades funcionarão de 8h às 12h para atender as pessoas com 71 anos ou mais. pic.twitter.com/3Ep2Qk5QlW — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) October 6, 2021

"Não é agora (a liberação), e é importante que essa comunicação fique bem clara. É quando a gente chegar em 65% da população total da cidade vacinada, e 80% da população adulta. Isso deve acontecer de 10 a 15 dias, e vamos acompanhar os indicadores", afirmou Soranz, em entrevista ao 'Bom Dia Rio' nesta quarta-feira (6).