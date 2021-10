Hospital Municipal Ronaldo Gazolla desmobilizou leitos de Covid na semana passada. Na foto, Secretário Municipal de Saúde Daniel Soranz. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 06/10/2021 08:46 | Atualizado 06/10/2021 12:19

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, confirmou o plano da prefeitura de liberar o uso de máscaras em locais abertos da cidade quando 65% da população atingir o esquema vacinal completo - com as duas doses, ou dose única. Segundo Soranz, isso deve acontecer daqui a dez ou 15 dias. O Comitê Científico do município prevê para 15 de outubro a liberação das máscaras.

"Não é agora (a liberação), e é importante que essa comunicação fique bem clara. É quando a gente chegar em 65% da população total da cidade vacinada, e 80% da população adulta. Isso deve acontecer de 10 a 15 dias, e vamos acompanhar os indicadores", afirmou Soranz, em entrevista ao 'Bom Dia Rio' nesta quarta-feira (6).

O secretário municipal de Saúde argumentou que outras metrópoles do mundo flexibilizaram o uso de máscaras com uma taxa de vacinação menor do que a prevista no Rio. Em maio, o estado de Nova York (EUA) dispensou o uso de máscaras entre imunizados quando atingiu 52,2% da vacinação completa entre adultos. O Rio tem atualmente 73%.

Soranz também mencionou a queda nos índices da covid-19 para flexibilizar as restrições impostas na cidade. Uma delas é a taxa de letalidade, atualmente em 5,7%, menor do que a de 2020 - 8,8%. O número de hospitalizações por conta do vírus também reduziu em comparação a meses anteriores: até terça-feira (5) havia 255 pessoas internadas em UTIs de covid na rede pública. O número não era tão baixo desde 23 de abril do ano passado, ainda no primeiro mês da pandemia. Naquele dia, a cidade teve 250 pessoas internadas em UTIs

"A gente tem hoje o melhor cenário epidemiológico desde o início da pandemia, temos a menor taxa de transmissão, o menor número de pacientes internados. Todos os outros países que retomaram o cotidiano fizeram isso com a cobertura vacinal e o cenário epidemiológico pior do que a gente tem. A gente espera que não tenha nenhuma variante nova, nenhum aumento no número de casos. Vamos acompanhar os números de perto", comentou Soranz.

Especialistas divergem sobre liberação

Apesar de o plano da Prefeitura do Rio ser baseado em orientações do Comitê Científico, formado por médicos e pesquisadores, a liberação do uso de máscaras gera divergências entre os especialistas. A pesquisadora de Saúde da UFRJ, Crystina Barros, disse que o Rio tem uma dificuldade na conscientização das pessoas. Em Duque de Caxias, a prefeitura liberou a partir desta quarta-feira (6) o uso de máscaras

"Em eventos-teste que deveria haver o uso de máscaras, já não existe. Preocupa a gente tentar liberar o uso do equipamento. Pode entrar uma nova variante. É preciso entender um dia de cada vez", afirmou a pesquisadora, em entrevista ao DIA.

Já a médica geriatra Roberta França, afirmou que acha que o ideal é aguardar pelo menos que 70% da população esteja vacinada para começar a poder pensar sobre o não uso da máscara em lugares abertos. "A questão é de como será feita a fiscalização. Isso precisa ser muito bem pensado e avaliado pela prefeitura".