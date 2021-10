Prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis - Divulgação

Publicado 05/10/2021 18:08

Rio - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, publicou, nesta terça-feira, um decreto desobrigando o uso de máscara facial no território do Município de Duque de Caxias. A nova determinação leva em conta o alto número de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus na cidade da Baixada Fluminense e os índices de casos em constante queda.

Segundo o decreto, "fica desobrigado o uso de máscara facial no período da pandemia da covid-19 em local aberto ou fechado, em todo o território do Município de Duque de Caxias". Isso não se aplica no caso da pessoa que se encontre infectada ou com suspeita de estar contaminada com o vírus durante o período de transmissão.

Atualmente, Duque de Caxias já aplicou mais de 900 mil doses da vacina contra o coronavírus. O número de aplicações de primeira dose já ultrapassou a marca de 70% da população alvo. A segunda dose na cidade da Baixada Fluminense alcançou, até o momento, 46,8% do público alvo.